Ein 28-Jähriger wurde in Berlin-Friedrichshain in der Nacht auf Montag festgenommen. Er steht im Verdacht, einen Taxifahrer verletzt und ausgeraubt zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach soll der Tatverdächtige gegen 2.15 Uhr dem Taxifahrer als Fahrgast am Frankfurter Tor einen Teil seiner Einnahmen gestohlen haben.

Der 59-jährige Fahrer bemerkte dies und forderte sein Geld zurück. Der Verdächtige soll dem Fahrer daraufhin einen gezielten Faustschlag ins Gesicht verpasst und mit einem Messer zweimal in seine Richtung gestochen haben. Danach nahm sich der 28-Jährige den Angaben zufolge weiteres Wechselgeld und flüchtete in Richtung Warschauer Straße. Die Polizei konnte den Verdächtigen kurz darauf festnehmen.