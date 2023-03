Berlin-Friedrichshain: Feuer in Wohnhaus – Verdächtige festgenommen

Zwei Männer werden verdächtigt, am Freitagabend in einem Wohnhaus Feuer gelegt zu haben. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach einem Feuer in einem Wohngebäude in Berlin-Friedrichshain hat die Polizei am Freitagabend zwei mutmaßliche Brandstifter festgenommen. Nach Informationen von vor Ort waren Feuerwehr und Rettungssanitäter mit etwa 50 Kräften im Einsatz.

Den Angaben zufolge brannte es in der Mühlenstraße gegenüber der East-Side-Gallery im vierten Obergeschoss des Wohnhauses. Dort sollen die beiden Tatverdächtigen mehrere Fußmatten angezündet und so den Großeinsatz ausgelöst haben. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand, eine Familie musste aber von den Rettungskräften ärztlich versorgt werden. Die Mühlenstraße war am Abend zeitweise gesperrt.