In Berlin-Friedrichshain ist in der Helsingforser Straße in der Nacht zu Mittwoch eine Wohnung in Brand geraten. Die Feuerwehr Berlin war laut ersten Berichten mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort und bekämpfte die Flammen.

Bilder zeigen, wie die betroffene Wohnung komplett in Flammen steht. Eine Bewohnerin wurde verletzt und musste von einem Notarzt und Notfallsanitätern behandelt werden. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.