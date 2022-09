In Berlin-Friedrichshain ist ein Fußgängerin am Freitagabend von einer Straßenbahn angefahren worden. Sie wurde dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, überquerte die 50-Jährige gegen 19.30 Uhr bei roter Ampel die Gleise der Tram an einer Haltestelle in der Warschauer Straße.

In dem Moment erreichte ein Zug in Richtung Frankfurter Tor die Station und erfasste die Passantin. Diese erlitt leichte Verletzungen am Kopf sowie am Oberkörper und kam mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ein Krankenhaus.