Berlin-Friedrichshain: Frau transphob beleidigt und angegriffen

In der Mühlenstraße in Berlin-Friedrichshain ist Mittwochnacht eine junge Frau von einem Mann transphob beleidigt und geschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilte, traf sich die 22-Jährige gegen 23.30 Uhr in einem Park in der Nähe einer Bar mit dem Mann. Die 22-Jährige gab an, dass der ihr erst seit einem Tag bekannte Mann sie unvermittelt ins Gesicht geschlagen und transphob beleidigt haben soll.

Sie setzte sich mit einem Faustschlag zur Wehr, der 23-Jährige schlug ihr daraufhin eine Flasche auf den Kopf. Anschließend soll der flüchtige Bekannte mit zwei Begleitern die Grünanlage verlassen haben. Die Polizei traf die drei Männer später in der Nähe des Schlesischen Tors an. Vor Ort konnten sie den 23-Jährigen festnehmen.

Frau musste im Krankenhaus behandelt werden

Die 22-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der Festgenommene wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung mit transphobem Hintergrund.

Angriffe auf Transpersonen in Berlin sind keine Seltenheit. Derzeit fahndet die Berliner Polizei nach zwei Männern, die am 16. April eine Transfrau am Hermannplatz in Berlin-Neukölln bewusstlos geschlagen haben sollen.