Mehrere Jugendliche haben sich in der Nacht zu Donnerstag im Park am Forckenbeckplatz in Friedrichshain geprügelt. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei zwei Personen verletzt.

Warum die Jugendlichen in Streit gerieten, ist noch unklar. Die Behörden ermitteln zu den Hintergründen.