Friedrichshain-Kreuzberg: Grillverbot in öffentlichen Parks wird aufgehoben

Anfang Juni wurde das Grillen in den öffentlichen Parks in Friedrichshain-Kreuzberg untersagt. Jetzt wird das Verbot wieder aufgehoben.

Nach nicht mal einem Monat wird das Grillverbot in allen öffentlichen Parks in Friedrichshain-Kreuzberg wieder aufgehoben. Das teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg der Berliner Zeitung am Freitag mit. „Angesichts der veränderten Wetterlage und der aktuell niedrigen Waldbrandstufe“ gehe keine Gefahr mehr vom Grillen auf Grünflächen aus. Anfang des Monats hat das Bezirksamt aufgrund anhaltender Trockenheit „das Entzünden offenen Feuers in allen bezirklichen Grünanlagen“ verboten.

Nur ausgeschilderte Grillzonen waren von dem Grillverbot ausgeschlossen. So auch der ausgewiesene Grillplatz im Neuen Hain im Volkspark Friedrichshain. Um dort zu grillen, musste allerdings online ein Platz reserviert werden. Die Behörde teilte weiter mit, dass das Grillen dort nach wie vor nur mit vorheriger Anmeldung möglich ist.