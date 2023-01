Friedrichshain: Mann schießt mit Bogen vom Balkon – Festnahme

Der 40-Jährige zielte erst auf ein Büro, dann auf den Inhaber des Büros, als dieser das Gebäude verließ. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen.

Die Polizei im Einsatz. Am Mittwoch wurden Einsatzkräfte in die Simplonstraße gerufen. imago/Maximilian Koch

Ein 40-jähriger Mann soll am Mittwochnachmittag in Berlin-Friedrichshain mit einem Sportbogen von seinem Balkon auf ein gegenüber liegendes Büro geschossen haben. Wie die Polizei berichtete, schoss der Mann auch auf den 49-jährigen Inhaber des Büros, als dieser das Gebäude verließ.

Der Pfeil verfing sich jedoch in einem Baum und traf den 49-Jährigen so nicht. Das gerufene Spezialeinsatzkommando konnte den Mann, gegen den ein Vorführbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe vorlag, in seiner Wohnung festnehmen. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.