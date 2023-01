In der Müggelstraße feuert ein 37-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe vom Balkon und beschimpft Passanten. Das SEK rückt an.

Friedrichshain: Mann schießt vom Balkon und pöbelt Passanten an

SEK-Beamte. In Berlin hat ein Spezialeinsatzkommando einen 37-Jährigen festgenommen. dpa/Marius Becker

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat am Freitag in Berlin-Friedrichshain einen Mann festgenommen, nachdem dieser mehrfach von seinem Balkon in die Luft geschossen hatte.

Ein Passant hatte den 37-Jährigen dabei beobachtet, wie er gegen 16.50 Uhr vom Balkon in der Müggelstraße Schüsse abgab und Menschen auf der Straße anpöbelte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

SEK findet Schreckschusswaffe und Drogen

Der Passant alarmierte die Polizei. Das SEK rückte an und nahm den 37-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig fest.

Nach Polizeiangaben wurden bei der Durchsuchung in der Wohnung des Tatverdächtigen neben einer Schreckschusswaffe und mehreren Patronen auch Betäubungsmittel beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann in seiner Wohnung bleiben und muss sich nun wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Da der 37-Jährige angab, bei der Festnahme verletzt worden zu sein und ein Hämatom erlitten zu haben, wurde zudem ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung im Amt eingeleitet. Eine medizinische Versorgung lehnte er allerdings ab.