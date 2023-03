Friedrichshain: Mann testet Schreckschusspistole und schießt in die Luft Ein Betrunkener kauft eine Schreckschusswaffe und probiert sie aus. Das ruft die Polizei auf den Plan. dpa

Die Polizei im Einsatz Lino Mirgeler/dpa

Berlin -Die Polizei hat in Berlin-Friedrichshain einem Betrunkenen seine frisch erworbene Schreckschusspistole abgenommen. Eine Anwohnerin beobachtete, wie der Mann am Mittwochmittag in der Pettenkoferstraße mit der Waffe einmal in die Luft schoss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie rief die Polizei.