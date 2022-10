Berlin-Friedrichshain: Mann tötet offenbar Ehefrau und stellt sich selbst

Schreckenstat am Donnerstagmorgen: Ein Mann soll seine Frau umgebracht haben. Eine Mordkommission ermittelt.

In der Landsbergerallee in Berlin-Friedrichshain soll ein Mann seine Ehegattin in der gemeinsamen Wohnung umgebracht haben.

Gegen fünf Uhr meldete sich ein 82-jähriger Senior bei der Polizei und schilderte das mutmaßliche Verbrechen, teilte die Berliner Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit.

Zum Tatort alarmierte Einsatzkräfte fanden die Frau tatsächlich tot in der Wohnung vor und nahmen den Mann widerstandlos fest.

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt übernommen. Die genauen Hintergründe sowie das Tatmotiv sind derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen dauern an.