Friedrichshain: Radfahrer schlägt Fußgänger mit Fahrradschloss bewusstlos 

In der Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain gerieten zwei Männer aneinander. Der Radfahrer ging mit einem Fahrradschloss auf den Fußgänger los.

In Berlin-Friedrichshain hat ein Radfahrer am Mittwochabend einen Fußgänger angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, soll es zwischen den beiden Männern gegen 18 Uhr auf dem Gehweg der Warschauer Brücke zu einem Streit gekommen sein.

Dabei soll der Radfahrer mit seinem Fahrradschloss mehrfach auf den Kopf des Fußgängers geschlagen haben, so dass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 55-jährigen Fußgänger, der durch den Angriff eine Kopfverletzung davontrug, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort fest und brachten ihn anschließend für eine erkennungsdienstliche Behandlung in einen Polizeigewahrsam.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige entlassen. Er muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.