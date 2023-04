Berlin-Friedrichshain: Tote Person in Bordell gefunden

In der Weserstraße in Berlin-Friedrichshain wurde in der Nacht zu Dienstag ein toter Mensch entdeckt. Die Polizei schließt ein Tötungsdelikt nicht aus.

Eine tote Person ist in einem asiatischen Wohnungs-Bordell in Berlin-Friedrichshain in der Nacht zu Dienstag aufgefunden worden. Nach ersten Informationen befindet sich die betroffene Wohnung in der Nähe des Kurt-Ritter-Sportplatzes.

Wegen der Auffindesituation in dem Bordell im Erdgeschoss konnten die alarmierten Polizisten ein Tötungsdelikt nicht ausschließen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.