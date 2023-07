Am Wochenende wurde ein 33-Jähriger beim Überqueren der Oberbaumbrücke angefahren. Der Unfallfahrer ergriff die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Berlin-Friedrichshain, bei dem ein 33-Jähriger verletzt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen. Nach Angaben der Ermittler war der Mann am vergangenen Samstag von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer des Wagens flüchtete.

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der Oberbaumbrücke. Gegen 3.20 Uhr versuchte der 33-Jährige – offenbar ohne auf den Verkehr zu achten – die Fahrbahn auf der Brücke zu überqueren und wurde von einem Pkw erfasst. Dieser setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Warschauer Straße fort. Der Angefahrene wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Da die Suche nach dem Fahrer des Unfallfahrzeugs bislang erfolglos geblieben ist, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei fragt: Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Fluchtfahrzeug bzw. zum Unfallablauf machen?

Wer kann Angaben zu der Person machen, die den Wagen steuerte?

Hinweise können unter der Telefonnummer (030) 4664-572434, per E-Mail an Dir5K24@polizei.berlin.de oder persönlich bei jeder Polizeidienststelle in Berlin abgegeben werden.