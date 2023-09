In einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain hat es in der Nacht zu Donnerstag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen war eine Wohnung im vierten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses in der Holteistraße betroffen.

Gegen 0.20 Uhr standen Einrichtungsgegenstände auf einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern in Flammen. 20 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen und eine Ausbreitung auf die ganze Wohnung verhindern. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird ermittelt.