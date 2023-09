Friedrichstraße wegen Rohrbruch bis Ende September gesperrt

Der südliche Abschnitt der Friedrichstraße ist bis Ende September aufgrund eines Rohrbruchs in beiden Richtungen für Autos gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, kommt es zu Reparaturarbeiten nach einer Havarie auf Höhe der Puttkamerstraße in Kreuzberg unweit des Checkpoint Charlie.

Für Autofahrer gibt es aber Umfahrungsmöglichkeiten: So sind im betroffenen Bereich die Wilhelmstraße sowie die Lindenstraße als Parallelstrecken weiterhin befahrbar. Um die Friedrichstraße zu erreichen, müssen Autofahrer zunächst von der Wilhelmstraße in die Kochstraße gen Osten oder von der Lindenstraße in die Rudi-Dutschke-Straße gen Westen abbiegen. An der Kreuzung am Checkpoint Charlie können sie auf der Nord-Süd-Achse ihren Weg fortsetzen.

Wer auf der Strecke vom Norden gen Süden fährt, muss am Checkpoint Charlie in die Kochstraße oder Rudi-Dutschke-Straße abbiegen, um die Havariestelle zu umfahren. Sowohl die Wilhelmstraße als auch die Lindenstraße führen zum Halleschen Tor. Außerdem verbindet die Franz-Kühls-Straße die beiden Nord-Süd-Achsen und kreuzt den südlichen Abschnitt der Friedrichstraße.

