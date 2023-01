Friedrichstraße wird ab Montag wieder autofrei

Die Berliner Friedrichstraße soll wieder teilweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Wie unter anderem die BZ und der RBB berichten, ist die Teilsperrung bereits ab Montag geplant. Konkret geht es um den etwa 500 Meter langen Abschnitt zwischen Leipziger Straße und Französische Straße. Das Teilstück der Friedrichstraße war erst im November nach mehr als zwei Jahren für Autos freigegeben worden.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will die Friedrichstraße dauerhaft zur Flaniermeile umbauen. Per Umwidmung soll das auch rechtssicher umgesetzt werden. Damit die Sperrung am Montag in Kraft treten kann, muss es am Freitag eine entsprechende Veröffentlichung im Amtsblatt des Bezirks Mitte geben.

Die Sperrung des Straßenabschnitts für den Autoverkehr ist ein heiß diskutiertes Politikum und hat viele Gegner wie Befürworter in der von SPD, Grünen und Linken regierten Hauptstadt. Der Abschnitt war zunächst für einen Verkehrsversuch ab August 2020 für Autos tabu. Allerdings blieb der erhoffte Aufschwung für die Einkaufsstraße – die zeitweise sogar dem Kudamm den Rang ablief, dann aber zunehmend Probleme bekam – aus.

Weinhändlerin klagte gegen Sperrung – erfolgreich

Der Verkehrsversuch endete im Oktober 2021, die Sperrung wurde aber aufrechterhalten. Eine Weinhändlerin mit Geschäft in der parallel verlaufenden Charlottenstraße klagte gegen die Maßnahme – und war damit vor dem Verwaltungsgericht erfolgreich. Das Gericht entschied, dass es für die Sperrung des Abschnitts keine Rechtsgrundlage in der Straßenverkehrsordnung gibt. Behörden könnten die Benutzung bestimmter Strecken für mehr Verkehrssicherheit beschränken oder verbieten, nicht aber für mehr Aufenthaltsqualität.

Entsprechend wurde der Abschnitt der Friedrichstraße Ende November 2022 wieder für den Autoverkehr freigegeben. Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) machte aber stets deutlich, dass sie an ihren Plänen für eine autofreie Flaniermeile auf der Friedrichstraße festhält. Dafür soll der betroffene Abschnitt nun zu einer Fußgängerzone umgewidmet werden.

Autofreie Friedrichstraße: Scharfe Kritik von Sebastian Czaja

Jarasch lud am späten Dienstagnachmittag kurzfristig für Mittwoch (9 Uhr) zu einer Pressekonferenz zum Thema Friedrichstraße ein. „Die im November vorigen Jahres angekündigte Umwidmung des Teilabschnitts der Friedrichstraße (von der Französischen bis zur Leipziger Straße) in eine Fußgängerzone wird sehr zeitnah realisiert“, hieß es in der Einladung. „Die Veröffentlichung im Amtsblatt steht bevor und wird kurz darauf wirksam.“ Konkrete Daten wurden da aber noch nicht genannt.

Scharfe Kritik an der geplanten Umwidmung ab Montag kam noch am Abend von Sebastian Czaja, FDP-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus: Er bezeichnete das Vorgehen Jaraschs als „nächste Sauerei“ gegen „alle Widerstände und gegen die Interessen der Menschen vor Ort“. Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen für die Wiederholungswahl am 12. Februar, dürfe mit solcher Politik „gegen die Menschen in unserer Stadt“ nicht Regierende Bürgermeisterin werden. Der FDP-Politiker gehört zu den größten Verfechtern einer Friedrichstraße mit Autoverkehr.