Berlin: Fund gibt Einblick in Leben im 15. Jahrhundert

Berlin -Lederschuhe, Murmeln und Knochenwürfel: Ein archäologischer Fund am Berliner Molkenmarkt gibt Einblicke in das Leben im 15. Jahrhundert. „Die Anzahl und die Vielfalt der geborgenen Funde sind für Berlin einzigartig“, teilte die Senatsverwaltung für Kultur am Dienstag mit. „Die Funde vertiefen - und bereichern vor allem - unser Wissen über die Alltagskultur der Berlinerinnen und Berliner im 15. Jahrhundert“, sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) laut Mitteilung.