Berlin: Fußgänger überquert Fahrbahn und wird von Auto erfasst – Kopfverletzung

Ein 19-jähriger Fußgänger ist am Mittwochabend beim Überqueren einer Straße vom Auto angefahren worden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Am Mittwochabend ist ein Fußgänger bei einem Unfall im Berliner Ortsteil Falkenhagener Feld verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 58-Jähriger zuvor mit seinem Renault im Spekteweg unterwegs.

Gegen 19.50 Uhr bog er links in die Zeppelinstraße in Richtung Falkenseer Chaussee ab. Mit seinem Wagen erfasste er dabei den 19-jährigen Fußgänger, der die Zeppelinstraße in Richtung Spekteweg überquerte.

Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein umliegendes Krankenhaus. Er erlitt Kopfverletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Derzeit ist noch unklar, ob der Fußgänger die Fahrbahn bei Rot oder Grün überquerte.