Fußgängerin geht über rote Ampel: Frau von BVG-Tram erfasst

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mitte am Sonntagabend von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Fußgängerin gegen 18 Uhr offenbar bei Rot die Torstraße in Höhe der Gormannstraße und übersah dabei wohl die aus Richtung der Mollstraße herannahende Straßenbahn. Die Frau wurde daraufhin von der Tram erfasst.

Der 30-jährige Tramfahrer gab den Angaben zufolge mehrfach akustische Signale, um die Fußgängerin zu warnen und leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Trotz seines schnellen Handelns konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Mit schweren Verletzungen am Kopf und am Schlüsselbein wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits dritter Tram-Unfall innerhalb weniger Tage in Berlin

Der Tramfahrer zog sich bei der Bremsung leichte Verletzungen an Arm und Oberkörper zu und stand unter Schock. Die Sanitäter brachten den 30-Jährigen ebenfalls in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Fahrgäste in der Straßenbahn verletzt.

Es ist bereits der dritte Tram-Unfall innerhalb weniger Tage. Am Samstagnachmittag wurde ein 37-Jähriger in Wedding von einer Tram erfasst und schwer verletzt, nachdem er ebenfalls bei Rot über die Ampel gerannt war. Der Tramfahrer leitete auch hier eine sofortige Bremsung ein – konnte einen Zusammenprall jedoch nicht verhindern.



Ein weiterer Tram-Unfall mit mehreren Verletzten ereignete sich am Sonntagabend in Weißensee. Eine Tram, ein Auto und ein Transporter mit Anhänger stießen dabei zusammen. Durch den Aufprall entgleiste die Straßenbahn. Fünf Personen wurden verletzt.