Eine 73-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ums Leben gekommen. Die Frau war nach Angaben der Polizei um kurz nach 8 Uhr an einer roten Fußgängerampel ins Straucheln geraten, als sie die Fahrbahn der Markstraße in Richtung Pankower Allee überqueren wollte. Dabei verlor sie offenbar das Gleichgewicht und stürzte und auf die Straße, woraufhin sie von einem Auto erfasst wurde.

Die Seniorin erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 46-jährige Mercedesfahrer und seine 30 Jahre alte Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden Rettungssanitätern versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.