In Berlin-Wilhelmsruh ist am Donnerstag bei Bauarbeiten Gas ausgetreten. Wie das Lagezentrum der Feuerwehr der Berliner Zeitung bestätigt, müssen Einsatzkräfte ein Haus evakuieren und die Bewohner in Sicherheit bringen.

Der Vorfall ereignete sich am Morgen in der Schillerstraße, Ecke Hielscherstraße. Die Berliner Feuerwehr hat angekündigt, mehr Details im Laufe des Tages bekanntzugeben.

#Gasausströmung in #Wilhelmsruh: An der Schillerstr./Hielscher Str. ist bei Bauarbeiten eine Mitteldruckleitung beschädigt worden. ⁦@NBB_DE⁩ ist vor Ort. Gebäuderäumungen derzeit nicht erforderlich. pic.twitter.com/Z02ATSkaDi — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 13, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz