Berlin: Gasag senkt Gaspreise um 20 Prozent

Das Berliner Energieunternehmen Gasag will den Gaspreis für Berliner in der Grundversorgung um rund 20 Prozent senken. Die Preissenkung soll zum 1. Mai gelten, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. „Wir konnten bei der Energiebeschaffung günstiger für die Zukunft einkaufen und geben diese Entlastung unmittelbar an unsere Kundinnen und Kunden weiter“, so der Vorstandsvorsitzender Georg Friedrichs.

Der Grund für die sinkenden Beschaffungskosten sei die Verfügbarkeit zusätzlicher Lieferungen aus anderen Quellen, sagt Vertriebsvorstand Matthias Trunk. Auch die milden Temperaturen und das Sparverhalten der Bundesbürger hätten einen positiven Einfluss auf den Gaspreis.

Die genaue Höhe der Preissenkung müsse derzeit noch berechnet werden, so Gasag weiter. Je nachdem wie sich die Preise am Energiemarkt weiterentwickeln, werde das Unternehmen diese Preisanpassungen auch in Zukunft zeitnah an die Kunden weitergeben.