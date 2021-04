Berlin - An den Berliner Gerichten gibt es Streit um die Corona-Maskenpflicht. Amtsgerichtspräsident Hans-Michael Borgas soll laut einem Bericht der B.Z. alle Mitarbeiter vom Tragen einer FFP-2-Maske und von der Corona-Testpflicht entbunden haben. Der Jurist habe in einem Schreiben Zweifel daran geäußert, dass die Infektionsschutzverordnung mit der Masken- und Testpflicht in seinem Hause gelte. So sei es fraglich, ob er bei Gericht „Kunden“ oder „Gäste“ habe, für die entsprechende Vorgaben geltend gemacht werden könnten. Man übe am Gericht kein Gewerbe aus, soll Borgas laut B.Z. geäußert haben.

Hintergrund der Maskendebatte ist offenbar ein Konflikt um einen 43-jährigen Richter am Landgericht in Moabit. Dieser soll bereits im März Verfassungsbeschwerde gegen die Corona-Regeln eingelegt haben und auch in seinen Gerichtsverhandlungen kein Freund der Maskenpflicht sein. Laut B.Z.-Bericht wollte er es beispielsweise Verfahrensbeteiligten freistellen, unter Einhaltung der Abstandsregeln auf das Tragen einer Maske zu verzichten.

Richter, Staatsanwalt und Verteidigung uneins über Corona-Maskenpflicht

Der Maskenstreit entstand offenbar im Prozess gegen einen Krankenpfleger, der Handel mit Schusswaffen betrieben haben soll. Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung waren laut B.Z. uneins in der Frage, wie im Gerichtssaal mit der Maskenpflicht verfahren werden sollte. Der Prozess sei inzwischen in einen größeren Saal verlegt worden, wo die Abstandsgebote leichter eingehalten werden können und das Infektionsrisiko entsprechend geringer ausfällt.