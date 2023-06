Berlin: Gesuchter Verbrecher wird von Auto überfahren und dadurch überführt

Ein zur Fahndung ausgeschriebener Mann konnte nach einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick dingfest gemacht werden. Der 40-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag mit einem gestohlenen E-Scooter auf dem Gehweg der Michael-Brückner-Straße unterwegs. Laut Zeugen soll er trotz roter Ampel über eine Fußgängerfurt gefahren sein, woraufhin er von einem Auto erfasst wurde.

Der Autofahrer hatte laut Polizei zwar sofort gebremst, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der E-Scooter Anfang März in Brandenburg gestohlen wurde. Zudem wurde klar, dass nach dem 40-Jährigen wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe mit einem Haftbefehl gefahndet wurde. Er bezahlte den ausstehenden Betrag noch am Ort. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend mit Verletzungen an Kopf, Rumpf, Arm und Beine zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.