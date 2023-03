Berlin: Auto erfasst im Rückwärtsgang Passanten – Krankenhaus

Ein 59-Jähriger stürzt nach dem Zusammenstoß mit einem Wagen zu Boden und verletzt sich am Kopf. Nun befindet er sich im Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Gesundbrunnen ist am Donnerstag ein 59-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stand der Passant am rechten Straßenrand der Prinzenallee, als er um 14 Uhr von einem rückwärtsfahrenden Wagen eines 38-Jährigen angefahren wurde.

Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Fußgänger zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Nachdem Sanitäter den Mann vor Ort versorgten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb ein Teil der Prinzenallee bis etwa 14.50 Uhr gesperrt. Davon war auch die Buslinie M27 betroffen. Die Ermittlungen dauern an.