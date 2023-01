Gesundbrunnen: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle und verursacht Unfall Als Polizisten den Mann in Gesundbrunnen anhalten wollten, raste er plötzlich davon. Später rammte er einen Bordstein und ein neben ihm fahrendes Auto. dpa

Ein Streifenwagen der Polizei: In Gesundbrunnen hat sich ein Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. dpa/Guido Kirchner

Berlin -Ein Autofahrer ist in Berlin-Gesundbrunnen vor einer Fahrzeugkontrolle geflohen und hat dabei einen Unfall verursacht. Als Polizisten den 35-Jährigen am Donnerstagabend in der Osloer Straße Höhe Stockholmer Straße anhalten wollten, fuhr dieser plötzlich davon, wie eine Sprecherin der Polizei am Freitagmitteilte.