Polizisten haben am Freitagabend in Gesundbrunnen einen Radfahrer reanimiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 48-Jährige Zeugenaussagen zufolge gegen 18.25 Uhr auf der Badstraße unterwegs, als er plötzlich in Höhe des Hanne-Sobeck-Platzes ohne ersichtlichen Grund stürzte.

Passanten machen Polizisten in der Nähe auf den liegenden Radfahrer aufmerksam. Die Beamten fanden den 48-Jährigen bewusstlos und ohne Vitalfunktionen am Boden liegend vor und begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die wenig später durch alarmierte Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr fortgeführt wurden. Der Gestürzte konnte stabilisiert werden und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Polizisten beendeten nach dem Einsatz ihren Dienst. Die Ermittlungen zu dem Alleinunfall und damit zur möglichen Ursache des Sturzes dauern an.