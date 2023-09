Ein schwerverletzter Mann ist in der Nacht auf Donnerstag auf einem Gehweg in Berlin-Gesundbrunnen gefunden worden. Ein Notarzt und ein Notfallsanitäter versorgten den Mann und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen soll er aus großer Höhe auf den Gehweg gestürzt sein. Die Hintergründe sind noch vollkommen unklar. Die Polizei ermittelt zu dem Fall.