Zwei Männer sollen in der Nacht in Berlin-Gesundbrunnen Schnittverletzungen erlitten haben. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort sollen bei der Auseinandersetzung in einem Wohnhaus Macheten und Messer zum Einsatz gekommen sein. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Kattegastraße.

Die Verletzten seien vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert worden. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Schnittverletzungen oberflächlich sein. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen und ermittele nun zu den Hintergründen der Tat und möglichen Tätern.