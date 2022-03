Heute will der Senat offiziell beschließen, dass in Berlin ab Samstag nur noch Basisschutzmaßnahmen gültig sein sollen. Jetzt gibt einen Aufstand von Amtsärzten und Gesundheitsstadträten dagegen. Sie haben einen Brandbrief geschrieben, in dem sie eine Verlängerung von Maßnahmen wie der Maskenpflicht in Innenräumen, 2G Plus bei Veranstaltungen und 3G im Öffentlichen Nahverkehr fordern.

Der Brief im Wortlaut:

In der aktuellen Hochphase des pandemischen Geschehens wenden wir uns an den Berliner Senat und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, um für die Aufrechterhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen in Innenräumen über den 31.03.2022 hinaus zu werben. Wir fordern die Landesebene auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um rechtssichere Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zu verlängern.

Es besteht weiterhin eine konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage, weshalb Maskenpflicht in Innenräumen, Abstandsgebote, Hygienekonzepte und Regelungen wie 2G+ bei Veranstaltungen und 3G im Öffentlichen Nahverkehr zum Schutz der Bewohner:innen und Besucher:innen unserer Stadt sowie zum Schutz vor einer Überlastung des Gesundheitssystems erforderlich sind.

Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 30.04.2022 befristet sein und eine gegebenenfalls notwendige Verlängerung rechtzeitig geprüft werden. Die Kontaktpersonennachverfolgung ist in dieser Phase der Pandemie nicht sinnvoll und sollte nicht verlängert werden.

Die Maßnahmen sollen zunächst bis zum 30.04.2022 befristet sein und eine gegebenenfalls notwendige Verlängerung rechtzeitig geprüft werden. Die Kontaktpersonennachverfolgung ist in dieser Phase der Pandemie nicht sinnvoll und sollte nicht verlängert werden.

Berlin, 29.03.2022

Christoph Keller; Gesundheitsstadtrat Mitte

Carolina Böhm; Gesundheitsstadträtin Steglitz-Zehlendorf

Alexander Ewers; Gesundheitsstadtrat Reinickendorf

Oliver Schworck; Gesundheitsstadtrat Tempelhof-Schöneberg

Detlef Wagner; Gesundheitsstadtrat Charlottenburg-Wilmersdorf

Oliver Gellert; Gesundheitsstadtrat Spandau

Camilla Schuler; Gesundheitsstadträtin Lichtenberg

Regine Sommer-Wetter; Gesundheitsstadträtin Friedrichshain-Kreuzberg

Dr. Cordelia Koch; Gesundheitsstadträtin Pankow

Dr. Lukas Murajda; Amtsarzt Mitte

Dr. Annemarie Nowka; stellv. Amtsärztin Steglitz-Zehlendorf

Patrick Larscheid; Amtsarzt Reinickendorf

Gudrun Widders; Amtsärztin Spandau

Dr. Sebastian Graubner; Amtsarzt Friedrichshain-Kreuzberg

Dr. Uwe Peters; Amtsarzt Pankow