In Berlin und Brandenburg drohen am Freitag Unwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilt, überquert nach einem noch heiteren Vormittag im Tagesverlauf eine Kaltfront die Region von West nach Ost. Dies könnte zu Gewittern und Starkregen führen. Es werden zudem Sturmböen von 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Auch Hagel mit Korndurchmesser bis 2 Zentimeter wird nicht ausgeschlossen.

Am Abend ziehen über die Oder die Gewitter laut DWD wieder ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 23 bis 26 Grad, im Osten wird es wohl sehr warm bei Werten bis 29 Grad. Am Sonnabend setzt sich wieder die Sonne durch, heißt es. Die Temperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad, so der DWD.