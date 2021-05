Berlin - Ein Gleitschirmflieger ist in Berlin abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann sei am Samstag im Freizeitpark Lübars zunächst von einem Notarztteam versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mit.

#Absturz eines Gleitschirmfliegers im Freizeitpark #Lübars.

Die männliche Person ist dabei schwer verletzt worden. #Rettungsdienst und ein Notarztteam haben die Person vor Ort erstversorgt. Ein #Intensivtransporthubschrauber flog ihn anschließend in eine Spezialklinik. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 8, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Zuvor war er nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus fünf bis zehn Metern Höhe abgestürzt. Das genaue Alter des Mannes und die Unfallursache waren zunächst unklar.