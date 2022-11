Gropiusstadt: Handtaschenräuberin verletzt Seniorin

Die Polizei im Einsatz: Am Freitagvormittag wurde eine Seniorin in Gropiusstadt überfallen.

Eine 87 Jahre alte Frau ist am Freitagvormittag in Gropiusstadt überfallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff eine unbekannte Frau die Seniorin an, als sie gegen 10.45 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Hugo-Heimann-Straße verließ.

Die Räuberin sprühte der 87-Jährigen unvermittelt Reizstoff ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche. Mit der Beute flüchtete die Täterin schließlich in unbekannte Richtung. Die Angegriffene erlitt Augenreizungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.