Das Mahnmal „Gleis 17" erinnert an die deportierten Berliner Juden.

Vier unbekannte Männer haben am Sonntagabend das Holocaust-Mahnmal „Gleis 17“ in Grunewald beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Zeugen gegen 20 Uhr die Männer, wie sie die metallische Gedenktafel am Bahnhof Grunewald beschädigten.

An die Steinmauer der Gedenktafel wurden ein Davidstern und der Schriftzug „Israel“ gekratzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Der Polizeiliche Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Das Mahnmal „Gleis 17“ erinnert an die Tausenden Juden, die von diesem Gleis aus mit Zügen der Reichsbahn aus Berlin deportiert wurden. Von Herbst 1941 bis Frühjahr 1942 wurden ungefähr 10.000 deutsche Juden in Arbeits- und Konzentrationslager gebracht und größtenteils ermordet. Fahrtziele waren neben Riga und Warschau die Lager Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt.