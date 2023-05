Berlin: Mann sticht 33-Jährigem mit Messer in den Oberkörper

In Hakenfelde eskaliert ein Streit: Ein Mann sticht einem anderen ein Messer in den Oberkörper. Das 33-jährige Opfer muss notoperiert werden.

Ein Mann hat am Montagabend in Hakenfelde einem anderen mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte, waren die die beiden Männer am Montag gegen 16.45 Uhr in der Streitstraße auf Höhe der Reußstraße im Ortsteil Hakenfelde in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte, und der 30-Jährige stach dem 33-Jährigen mit einem Messer in den Oberkörper.

Messerstecherei: Polizei findet vermeintliche Tatwaffe versteckt im Hinterhof

Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin auf einen Hinterhof in der Streitstraße. Alarmierte Polizisten konnten den 30-Jährigen dank Zeugenhinweisen in seinem Versteck ausfindig machen und festnehmen. Die Einsatzkräfte fanden zudem ein Messer in einem nahegelegenen Gebüsch und stellten es sicher.

Rettungskräfte brachten den verletzten 33-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert und stationär aufgenommen wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.