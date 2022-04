Noch kurz das Ticket am Handy kaufen, wenn ein Fahrkartenkontrolleur einsteigt: Um diesen Trick zu verhindern, galt in Bussen und Bahnen des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) bislang die Zwei-Minuten-Regel. Das elektronische Ticket musste mindestens zwei Minuten vorher gekauft worden sein, um gültig zu sein. Das führte jedoch auch dazu, dass viele Fahrgäste zu Unrecht 60 Euro Strafe zahlen mussten. Nun steuert der VBB um: Künftig soll das Handyticket für Bus und Bahn in Berlin und Brandenburg nach einer Minute gültig sein. Das teilte der Verkehrsverbund am Dienstag mit.

Demnach führen VBB, BVG und DB in ihren Apps nun sukzessive eine technische Neuerung ein. Mit dem Ticketkauf per App soll dann ein 60-Sekunden-Countdown starten, nach dessen Ablauf das Ticket erst angezeigt werde. So werde „Klarheit für Fahrgäste und Kontrollpersonal“ geschaffen, heißt es in der Mitteilung. Diskussionen über die Gültigkeit des Tickets könnten somit in Zukunft vermieden werden.

Die technische Neuerung werde sukzessive per Update in den Apps eingeführt. Den Start machen die BVG Ticket-App ab 6. April und der DB Navigator ab 12. April, die anderen Apps der BVG folgen Anfang Mai. Die VBB-App Bus & Bahn wird den neuen Countdown voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte umsetzen.