Sturz im Alkoholrausch: Berliner stirbt zwei Wochen später im Krankenhaus

Ein 67-Jähriger ist Mittwochvormittag in einem Berliner Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann zwei Wochen zuvor in Haselhorst unglücklich gestürzt.

Den Angaben zufolge hatte sich der alkoholisierte Mann am späten Abend des 28. Februar kaum noch auf den Beinen halten können, als er in Schlangenlinien die Gartenfelder Straße entlang spazierte. Zeuginnen bemerkten, wie er ins Straucheln kam und gegen ein abgestelltes Mietfahrrad stieß.

Von dort aus stürzte der Mann zu Boden und schlug mit dem Kopf auf der Bordsteinkante auf. Alarmierte Rettungskräfte leiteten Reanimationsmaßnahmen ein und brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort wurde er bis zu seinem Tod auf einer Intensivstation behandelt. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.