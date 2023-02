Berlin-Hellersdorf: Ein Verletzter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in Berlin-Hellersdorf ist am Sonntag ein Mensch verletzt worden. Wie Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war das Feuer im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Teterower Ring vor Ort. Eine Person musste notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmoren in ein Haus nach Mariendorf gerufen worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bemerkten Nachbarn das Feuer in einer Wohnung am Dirschelweg. Die eingetroffenen Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür und löschten den Brand vollständig. Niemand wurde verletzt, die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.