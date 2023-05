Hellersdorf: Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Hellersdorf hat die Berliner Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Mann nach einem illegalen Autorennen festgenommen. Der Besatzung einer zivilen Funkstreife fiel der 47-Jährige gegen 2.20 Uhr in der Gülzower Straße auf, als sie an der Kreuzung zur Hellersdorfer Straße an einer roten Ampel wartete. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwochvormittag mit.

Der Mann näherte sich dem Polizeifahrzeug mit seinem VW Passat zunächst von hinten und fuhr an dem Wagen vorbei in die Hellersdorfer Straße. Dabei ignorierte er nach Polizeiangaben eine rote Ampel. Ohne auf die eingeschalteten Anhaltesignale der Polizei zu achten, sei der Mann schließlich davongerast. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit setzte er seine Fahrt über die Riesaer und Oelsnitzer Straße fort, wobei er mehrfach die Spur wechselte, um den Polizeiwagen am Überholen zu hindern. Erst in der Stollberger Straße gelang es den Einsatzkräften, den Mann zu stoppen und zu kontrollieren.

Alkoholtest zeigt: 47-Jähriger Raser war betrunken

Aufgrund des eindeutig wahrnehmbaren Alkoholgeruchs, führten die Polizisten einem Alkoholtest mit dem Fahrer durch. Dieser zeigte laut Polizei einem Wert von etwa 1,5 Promille. Anschließend brachte die Besatzung den Mann in einen Polizeigewahrsam, um ihm Blut abzunehmen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten die Einsatzkräfte dem Mann wegen seines „deutlich aggressiven Verhaltens“ Handschellen angelegt. Nachdem dem 47-Jährigen der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel abgenommen und beschlagnahmt wurden, sei er wieder entlassen worden. Auch nicht zum Fahrzeug passenden Kennzeichen des Autos wurden beschlagnahmt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.