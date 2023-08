Hellersdorf: Auto überschlägt sich, Fahrer klettert wohl eigenständig raus

In Berlin-Hellersdorf ist ein Autofahrer kurz vor 6 Uhr am Sonntagmorgen verunfallt. Laut einem Bericht von vor Ort überschlug sich ein roter Skoda Octaiva gegen 5.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Cecilienstraße Höhe Siegmarstraße. Bei dem Unfallgeschehen soll der Wagen außerdem gegen einen geparkten Skoda Fabia geprallt sein. Der Kleinwagen wurde durch die Wucht offenbar auch weiter auf den Bürgersteig geschoben. Der rote Kombi landete auf dem Dach und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr richten den Unfallwagen wieder auf. Morris Pudwell

Nach den Angaben konnte sich der Fahrer offenbar selbst aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Um den Wagen wieder aufzurichten, rückte die Feuerwehr eigens mit einem Kran an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.