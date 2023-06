Berlin-Hermsdorf: Motorradfahrer kracht in Fahrschulauto

In Berlin-Hermsdorf ist ein Motorradfahrer Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ist der 66-Jährige mit seinem Motorrad gegen 12.50 Uhr auf der Berliner Straße in Richtung Oranienburger Chaussee unterwegs gewesen, als er mit einem Fahrschulauto zusammenstieß. An der Kreuzung zu Bertramstraße prallte er gegen das Deck des Wagens. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar.

Der Mann wurde mit Verletzungen im Brust- und Oberköperbereich zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die 17-jährige Fahrerin des Autos und ihr 48-jähriger Fahrlehrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.