Berlin-Hermsdorf: Räuber fesseln Haushälterin und räumen Haus leer

In Hermsdorf überfielen am Montagmorgen zwei Männer eine Haushälterin, die sich alleine in einem Einfamilienhaus befand. Sie konnten mit ihrer Beute flüchten.

Ein Polizeiwagen mit Blaulicht auf dem Weg zum Einsatz: Die Berliner Polizei wurde am Montag zu einem Überfall in Hermsdorf gerufen. David Inderlied/dpa

Zwei maskierte Männer haben am Montagmorgen eine Haushälterin in einem Einfamilienhaus in Hermsdorf überfallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befand sich die Frau gegen 8.45 Uhr allein im Haus. Die Unbekannten gelangten durch eine offen stehende Tür ins Haus. Sie fesselten die Haushälterin und schlossen sie in einem Raum des Hauses ein. Danach durchsuchten sie das Haus und fanden Geld und Schmuck.

Die Männer flüchteten mit ihrer Beute. Die beiden Bewohner des Hauses, ein Ehepaar Ende 70, alarmierten bei ihrer Rückkehr die Polizei. Die Haushälterin erlitt Verletzungen an den Händen, musste aber nicht medizinisch behandelt werden.