Am Freitagmittag verlor eine 83-jährige Frau in Hermsdorf im Norden von Berlin die Kontrolle über ihren Wagen, sodass sie auf den Bahnhofsplatz gefahren ist und anschließend eine Passantin an einer Haltestelle erfasst und schwer verletzt hat. Die Frau erlag vergangene Nacht im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Die 73-Jährige wurde eingequetscht und kam in ein Krankenhaus. Eine 17-Jährige, die sich ebenfalls an der Haltestelle befand, konnte noch rechtzeitig ausweichen. Über die Unfallursache ist bisher nichts bekannt.