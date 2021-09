Berlin - Es ist anfangs ein oft unmerkliches Leiden – und doch tötet es: Die Herzinsuffizienz betrifft 2,5 Millionen Deutsche und ist eine der häufigsten Todesursachen. Rund 50.000 Menschen sterben im Jahr an der chronischen Herzschwäche. Das könnte mit einer frühzeitigen Diagnose sowie einer guten Therapie oft verhindert werden. „Wenn Patienten medikamentös gut eingestellt ist, können sie nahezu normal weiterleben und auch alt werden“, sagt Prof. Dr. Sebastian Kelle vom Deutschen Herzzentrum Berlin (DHZB). Der Kardiologe leitet das Projekt HerzCheck, das eine frühe Diagnose der Herzschwäche auch auf dem Land erleichtern soll.

Das Problem: Die Herzschwäche (Herzinsuffizienz) kann am besten mittels der Magnetresonanztomographie (MRT) festgestellt werden. Die Geräte sind in Anschaffung und Unterhalt allerdings sehr teuer. Zudem braucht man medizinisches Fachpersonal sowie spezialisierte Ärzte zur Durchführung der MRT-Untersuchung und für den Befund. Hinzu kommt: Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Untersuchungskosten für ein Herz-MRT nicht.

Für viele kleine Krankenhäuser lohnen sich MRT also nicht– vor allem auf dem Land. In Städten wie Berlin gibt es zwar viele Krankenhäuser mit MRT-Geräten, darunter auch das DHZB. „Trotzdem wartet man auch in der Hauptstadt teilweise bis zu vier Monate auf einen MRT-Termin“, so Prof. Dr. Kelle.

Um auch Herzinsuffizienzpatienten auf dem Land frühzeitig helfen zu können, hat das DHZB zusammen mit der AOK Nordost und der Firma medneo als Betreiberin der mobilen MRT-Systeme das Projekt HerzCheck gestartet. Seit dem 1. Juli touren zwei Lkw mit den Geräten durch Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, um dort lebenden Menschen die Chance zu bieten, sich untersuchen zu lassen.

„Die Geräte sind das Beste, was es auf dem Markt gibt und zudem besonders geräumig“, erklärt Kardiologe Kelle. Viele Menschen fürchten nämlich, sich eingeengt in den MRT-Röhren zu fühlen. Zudem sind viele Herzschwäche-Patienten übergewichtig. Bei den mobilen MRTs sei das kein Problem, so der Experte. Sie seien auch für stark übergewichtige Patienten ausgelegt.

Külker/Herzcheck Vor der Untersuchung muss sich niemand fürchten: Sie dauert nur zehn Minuten, und in der Röhre ist mehr Platz als in herkömmlichen MRTs.

Neben Übergewicht zählen auch das Rauchen, eine Diabetes-Erkrankung, Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte sowie eine eingeschränkte Nierenfunktion zu den Risikofaktoren einer Herzinsuffizienz.

Ein wichtiger Aspekt ist außerdem das Alter: Wer älter als 40 Jahre ist, hat ein erhöhtes Risiko, an Herzschwäche zu erkranken. Die Symptome sind Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Wassereinlagerungen, eingeschränkte körperliche Leistungsfähigkeit sowie Gewichtszunahme. „Meistens treten diese Symptome nur einzeln und dann auch schleichend auf, sodass eine Diagnose anfangs nicht leicht ist“, erklärt Prof. Dr. Sebastian Kelle. „Viele Herzinsuffizienzpatienten haben zunächst sogar keinerlei Beschwerden.“ Pro Jahr bekommen mehr als 100.000 Menschen die Diagnose gestellt.

Wer auf dem Land lebt, muss mitunter stundenlange Fahrten in Kauf nehmen, um dorthin zu reisen, wo ein MRT steht. HerzCheck kehrt dieses Prinzip um.

Die Projektverantwortlichen wissen: „Bislang gibt es keine Daten dazu, wie viele Menschen durch eine MRT-Untersuchung und anschließende Therapie tatsächlich länger leben“, sagt der DHZB-Kardiologe. „Das wollen wir nun herausfinden.“ Denn HerzCheck ist auch eine große Studie: Binnen zwei Jahren sollen 6600 Menschen untersucht werden. Ihre Daten werden im Anschluss ausgewertet. Das Ergebnis wird in drei Jahren erwartet.

Külker/HerzCheck Prof. Dr. Sebastian Kelle vom DHZB leitet HerzCheck

Mitmachen können Personen zwischen 40 und 69 Jahren, bei denen ein entsprechendes Risiko für eine Herzinsuffizienz angenommen wird und die bei der AOK Nordost versichert sind. Sie können sich nach einem Gespräch mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin entweder selbst registrieren oder lassen sich anmelden. Weitere Infos finden Sie auf der HerzCheck-Website.

Die Untersuchung im mobilen MRT dauert nur etwa zehn Minuten, es muss kein Kontrastmittel gespritzt werden, auch die Einnahme von Medikamenten ist nicht erforderlich. „Währenddessen muss man aber immer mal wieder kurz die Luft anhalten, maximal zehn Sekunden, damit die Aufnahmen nicht verwackelt sind“, so Prof. Dr. Sebastian Kelle. Zudem wird das Blut gründlich untersucht (Diabetes, Nierenwerte, Cholesterin u.a.), und es müssen Fragebögen ausgefüllt werden.

Das MRT vermisst u.a. die Herzanatomie sowie die Funktion des Organs, und es kann auch Entzündungswerte bestimmen. Die Untersuchungsdaten werden online an das DHZB übermittelt und dort von einem geschulten Fachärzteteam ausgewertet. Aus all den Ergebnissen können die Spezialisten dann die etwaige Schwere der Herzschwäche bestimmen.

Külker(HerzCheck Die MRT-Daten werden werden ausgewertet und in einer elektronischen Akte gespeichert.

Sämtliche Daten werden in einer elektronischen Patientenakte zusammengefasst und den behandelnden Ärzten vor Ort zur Verfügung gestellt. „Die Kollegen können dann das weitere Vorgehen und die Therapie direkt mit ihren Patienten besprechen“, so Kardiologe Kelle.

„Am Ende des Projektes können wir hoffentlich abschätzen, wie der flächendeckende Bedarf an MRT-Geräten für die Zukunft ist“, sagt der Mediziner. „Ebenso hoffen wir, dass die gesetzlichen Kassen aufgrund unserer Daten künftig die Kosten für eine MRT-Untersuchung übernehmen werden – nicht zuletzt, weil die Folgekosten der Herzinsuffizienz in Deutschland bei knapp fünf Milliarden Euro liegen“, so Kelle weiter. Wenn die MRT-Kosten übernommen werden würden, könnte das den Menschen auf dem Land helfen, schneller eine sichere Diagnose und umfassende Therapie zu erhalten.

Zumal: In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Rate an Patienten mit Bluthochdruck und Diabetes rund 30 bis 40 Prozent höher als im Rest der Bundesrepublik. Somit könnte es auch mehr Menschen mit einer (unentdeckten) Herzinsuffizienz geben. Ob das so ist und was das bedeutet – das will HerzCheck mit herausfinden.