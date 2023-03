Ein 20-jähriger Seat-Fahrer will in die Falkenberger Chaussee abbiegen und stößt dabei mit einem Mercedes zusammen. Drei Menschen werden verletzt.

Berlin-Hohenschönhausen: Drei Menschen nach Unfall in Klinik

Bei einem Unfall in Lichtenberg im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, bog ein 20-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Seat von der Wartiner Straße nach rechts in die Falkenberger Chaussee ab und stieß hierbei mit dem Mercedes eines 55-Jährigen zusammen, der auf der auf der Chaussee unterwegs war.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden der 55-Jährige und dessen 16-jährige Beifahrerin sowie auch der 20-Jährige verletzt. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und dort stationär aufgenommen.