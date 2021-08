Berlin - Millionen von Menschen haben seit Anfang 2020 bemerkt oder unbemerkt eine Corona-Infektion durchgemacht. Wissenschaftlichen Studien zufolge sind sie dadurch gut gegen Sars-CoV-2 geschützt – sogar besser als zweifach Geimpfte. Doch gegen jede Logik will Merkels Regierung auch Genesene dazu bringen, sich impfen zu lassen. Anerkannte Nachweise für Immunität nach einer Infektion wurden dafür eigens zu Beginn der Impfkampagne per Verordnung für ungültig erklärt.

Die Worte von Jens Spahn klangen eindringlich und besorgt. Die Impfkampagne sei bisher zwar erfolgreich, so der Bundesgesundheitsminister kürzlich in einer Sendung der ARD. Es reiche jedoch noch nicht, um sicher durch Herbst und Winter zu kommen. Daher sein dringender Appell: „Bitte lassen Sie sich impfen. Sie impfen nicht nur für sich alleine. Sie impfen auch zum Schutz von anderen und vor allem zum Schutz von uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft.“ Alle Geimpften könnten sich sicher sein: Für sie werde es keine neuen Beschränkungen, keinen erneuten Lockdown geben. Das sei bundesgesetzlich geregelt.

Die Impfung – der Schutz vor Krankheit und Tod. Die Impfung, der Weg zurück in ein Leben ohne Angst, ohne Stress, ohne Einschränkungen und ohne weitere verheerende wirtschaftliche Schäden. Genau das denkt auch Martin S., als er sich im Mai 2021 gegen Sars-CoV-2 impfen lassen will. Bis dahin hat der 66-jährige Unternehmensberater keinen Zweifel daran, dass die Bundesregierung in dieser Pandemie im Großen und Ganzen das Richtige tut. Er glaubt, dass man sich auf die Angaben des Robert Koch-Instituts verlassen kann. Er vertraut den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Medien und denkt, er ist damit ausreichend und gut informiert.

„Wenn eine Ablehnung sanktioniert wird, dann ist das Erpressung“

Doch dann kommt alles anders. „Was ich in den vergangenen drei Monaten erlebt habe,“ sagt S., „hat mir jegliches Vertrauen in unseren Staat genommen“. Am eigenen Leib habe er erfahren, dass es bei der Impfung gegen SARS-CoV-2 nicht um Gesundheit und Medizin geht. Es gehe darum, „uns auf Teufel komm raus die Impfung aufzudrücken“. Von einem Impf-Angebot, wie es Merkels Regierung nenne, könne keine Rede sein. „Ein Angebot kann man annehmen oder ablehnen. Wenn eine Ablehnung aber sanktioniert wird, dann ist das Erpressung.“

Erpresst und – pardon – „verarscht“, so fühlt sich Martin S., der seine Worte als Kommunikationsexperte genau wählt, seitdem er kurz vor der Impfung erfährt, dass er bereits eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht hat. Den Nachweis dafür liefern zwei verschiedene zertifizierte Antikörper-Tests, die er auf eigenen Wunsch beim Hausarzt in Auftrag gegeben hat. Martin S., so zeigt sich in beiden Verfahren, hat große Mengen spezifischer Abwehrstoffe gegen das Virus im Blut. Medizinisch ist damit der Beweis erbracht: Sein Körper hat eine Immunität gegenüber SARS-CoV-2 erworben. Er ist bereits gegen COVID-19 geschützt. Ein Umstand, der für ihn, der beruflich häufig ins Ausland muss, nicht unwichtig ist.

Zu seinem Erstaunen stellt Martin S. allerdings fest, dass er für die Politik kein „Genesener“ ist. Üblicherweise reicht dafür ein Nachweis spezifischer Antikörper aus. Und längst gibt es Tests, mit denen sich auch laut Robert Koch-Institut (RKI) eine durchgestandene SARS-CoV-2-Infektion zuverlässig nachweisen lässt.

Doch eine erst kürzlich eingeführte Rechtsverordnung bestimmt, dass bei COVID-19 nicht zählt, was für andere Infektionen wie Masern, Röteln, Mumps oder HIV gilt. „Die Durchführung eines Antikörpertests reicht nicht aus, um als genesene Person zu gelten“, heißt es darin. Im Fall von Corona, so die „COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung“ vom 8. Mai 2021, muss der Nachweis durch einen PCR-Test zum Zeitpunkt der Infektion erfolgen. Wer diesen Zeitpunkt wie Martin S. verpasst, hat Pech gehabt. Egal, was der Grund dafür war. Egal, ob immun oder nicht. Und unabhängig davon, dass Genesene wahrscheinlich ein deutlich geringeres Infektionsrisiko für andere Menschen als vollständig Geimpfte sind.

„Nach sechs Monaten verliert der PCR-Befund seine Gültigkeit“

Anders als bei sonstigen Infektionen ist bei COVID-19 für Genesene per Verordnung auch ein Verfallsdatum eingebaut. Nach sechs Monaten verliert der PCR-Befund seine Gültigkeit. Rechte und Freiheiten bekommt nur zurück, wer sich dann impfen lässt. Wissenschaftlich Sinn macht das nicht. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass eine durchgestandene SARS-CoV-2-Infektion eine langfristige, womöglich lebenslange Immunität verleiht. Mit ihren in der Verordnung festgelegten Vorgaben für einen „Genesenenausweis“ setzt sich die Regierung Merkel auch über eine Stellungnahme des Deutschen Ethikrats vom 20. September 2020 hinweg, nach der Antikörpertests einem PCR-Test als Immunitätsbescheinigung klar überlegen sind.

Das Thema betrifft nicht etwa eine Randgruppe der Gesellschaft. Tatsächlich gelten allein nach offiziellen Angaben des RKI fast 3,7 Millionen Personen in Deutschland als Genesene. In Wirklichkeit dürfte es fast jeder zehnte Bundesbürger sein. Denn seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 wurde nur ein Bruchteil der Infizierten von der Behörde erfasst. Das belegt unter anderem eine Studie von Forschern der Universität Lübeck, die im März 2020 begann. Über mehr als ein Jahr haben die Wissenschaftler darin 3.000 Personen regelmäßig untersucht und befragt. Knapp 100.000 Fragebögen wurden erhoben und fast 20.000 PCR- und Antikörpertests durchgeführt.

Und siehe da: Zu Anfang der Pandemie wurden demnach nur 10 Prozent der Infektionen entdeckt. 90 Prozent aller Fälle gingen also überhaupt nicht in die Statistik des RKI ein. Knapp ein Jahr später lag die Dunkelziffer noch immer bei 30 Prozent. Rein rechnerisch könnten demzufolge ohne weiteres 7 bis 8 Millionen Menschen in Deutschland inzwischen auch ohne Impfung gegen SARS-CoV-2 geschützt sein. Eine zusätzliche Impfung hat für ihre Immunität keinen verbessernden Effekt, wie eine kürzlich veröffentlichte US-Studie an mehr als 52.000 Mitarbeitern von Kliniken, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen belegt.

Vieles spricht dafür, dass eine durchgemachte Infektion einen umfangreichen und nachhaltigen Schutz verleiht. Darauf verweist unter anderem Carlos Guzmán, Leiter der Abteilung Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Nach einem Kontakt mit dem ganzen Virus, so der Impfstoffforscher, habe das Immunsystem eine umfassendere Erfahrung mit SARS-CoV-2 gemacht als nach der Impfung, die bislang auf einem einzelnen Antigen basiert.

Auch davon, dass der Immunschutz sechs Monate nach der Infektion verschwunden sei, kann keine Rede sein. Das belegt unter anderem eine Studie aus Dänemark, die Testdaten von 500.000 Personen ausgewertet hat. Das Ergebnis: Eine überstandene Infektion gewährt nach sechs Monaten noch einen Schutz von 80,5 Prozent. In der Praxis bedeute das, so Guzmán: Wenn sich von 100 Menschen, die bisher keinen Kontakt zum Virus hatten, 50 infizieren, dann erkranken von 100 Menschen, die bereits infiziert waren, nur zehn erneut an COVID-19.

Worin unterscheiden sich die Effekte von Impfung und Infektion?

Doch selbst, wenn die Konzentration spezifischer Antikörper im Blut nach mehreren Monaten oder Jahren sinkt oder kaum noch nachweisbar ist, heißt das noch lange nicht, dass der Körper deshalb weniger wehrhaft gegen das Virus ist. „Dass die Antikörper nach einer abgelaufenen Infektion kontinuierlich abnehmen, ist ganz normal“, erklärt Guzmán. Es gebe aber noch eine Reihe anderer Zellen und Mechanismen, die dem Immunsystem gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen.

Da seien zum einen die so genannten B-Gedächtniszellen, die bei Bedarf jederzeit wieder die speziellen Antikörper produzieren können. Sie bieten also einen langanhaltenden Schutz. Zum anderen zirkulieren vor allem nach einer abgelaufenen Infektion im Körper so genannte T-Zellen. Eine Untergruppe davon, die Killer-T-Zellen, suchen nach Körperzellen, die mit dem Virus infiziert sind und zerstören sie. Die zweite Untergruppe, Helfer-T-Zellen genannt, sorgen dafür, dass das Immunsystem nach erneutem Kontakt mit dem Virus wieder aktiviert wird.

Einen weiteren Unterschied zwischen den Effekten von Impfung und Infektion sieht Guzmán darin, dass der Körper bei den heutigen Impfungen nicht über die Atemwege Kontakt mit den Virusfragmenten bekommt, sondern durch eine Spritze in den Arm. „Das heißt im Umkehrschluss: Es gibt in Rachen, Hals und Lunge keine spezifische, lokale Gedächtnisimmunität, weil hier kaum Berührungspunkte zu den Virusfragmenten vorhanden waren.“

Millionen von Genesenen könnten sich der Impfung entziehen

Dass die aktuell geltende Regel für den Status „Genesen“ den Standards unabhängiger Wissenschaft widerspricht, ist auch dem RKI und den Fachleuten seiner Ständigen Impfkommission STIKO nicht verborgen geblieben. Immer wieder betonen sie gern, dass sei als „unabhängiges Gremium von Expertinnen und Experte agieren“. Doch das RKI ist dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt und auch die Mitglieder der STIKO müssen sich gegenüber der Regierung geschlagen geben. Zur eigenen Ehrenrettung halten sie auf der Website des RKI fest: „Die rechtlichen Verordnungen werden von politischen Akteuren verabschiedet und sind getrennt von den Empfehlungen der STIKO zu sehen.“

Den Kommunikationsexperten Martin S. erinnert all das an die ausgeklügelten rhetorischen Tricks von Einkäufern in der Automobilindustrie. Dort sei es übliche Verhandlungstechnik und fester Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit, Definitionen abstrakter Begriffe so zu verdrehen, „dass jeder anständige Mensch in Diskussionen den Kürzeren zieht, weil in diesem Spiel immer derjenige gewinnt, der die wenigsten Skrupel hat.“ Er hätte nie gedacht, so S., dass die Bundesregierung die Deutungshoheit für Begriffe wie Solidarität, Impf-Angebot oder Genesen einseitig für sich reklamiert und jeden, der eine andere Definition in die Diskussion bringt, stigmatisiert.

Tatsächlich steht für die Impfkampagne der Regierung viel auf dem Spiel. Würden Antikörpernachweise als Immunitätszertifikat akzeptiert, könnte dem Minister ein neues Fiasko drohen. Nicht nur könnten sich Millionen von Genesenen fortan der Impfung entziehen. Massenhafte Antikörpertests könnten auch offenbaren, wie groß – oder gering – der Nutzen der neuartigen Impfstoffe wirklich ist. Viele Geimpfte wollen inzwischen wissen, wie gut es um ihren Schutz vor Corona steht und haben auf eigene Kosten einen Antikörpertest gemacht.

Und siehe da: Nicht nur im Impfzentrum Friesland, in dem Tausende von Impfwilligen statt des Biontech-Wirkstoffs Kochsachlösung gespritzt bekamen, stehen viele Geimpfte ohne Immunität gegen COVID-19 da. Auch in Arztpraxen, wo nicht geschummelt wurde, hat sich gezeigt, dass geimpfte Personen oftmals keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 haben.

Die Autorin Cornelia Stolze ist Diplom-Biologin und Wissenschaftsjournalistin. Sie studierte an der Universität Tübingen und schloss 1993 als Diplom-Biologin ab. Anschließend arbeitete sie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin sowie dem Max-Planck-Institut für Biochemie in München-Martinsried. Als Journalistin schreibt sie über Medizin und Psychologie unter anderem für die Berliner Zeitung, die Zeit, den Stern, die SZ, Spiegelonline, Wirtschaftswoche und GEO.