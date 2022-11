Berlin: In diesem Verwaltungsgericht laufen die Heizungen Tag und Nacht

Wegen der Energiekrise werden die Bürger in Deutschland dazu aufgefordert, Gas zu sparen. Zwar sank der Gasverbrauch in den letzten Wochen drastisch, dies lag jedoch vor allem an den spätsommerlichen Temperaturen. In einem Berliner Verwaltungsgericht laufen die Heizungen dennoch Tag und Nacht durch. Wie T-Online berichtete, sind 47 Heizungen in dem Gebäude in Charlottenburg defekt – und deshalb dauerhaft in Betrieb.

Reparaturen erst April 2023

Auf Anfrage von T-Online bestätigte ein Sprecher der Berliner Zivilgerichte die missliche Lage des Amtsgerichts. Die defekten Ventile an den Flurheizungen wurden bereits der Vermieterin des Gebäudes, der Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) gemeldet.

Doch die Reparaturen lassen auf sich warten. Da die Heizkörper für die Reparaturen leer sein müssen, muss das Verwaltungsgericht bis April nächsten Jahres warten. Dann endet die Heizperiode.

Trotzdem gebe das Verwaltungsgericht sein Bestes um Energie zu sparen, versicherte ein Sprecher. Alle regulierbaren Heizungen seien so eingestellt, „dass die Raumtemperatur 19 Grad Celsius beträgt, was in den meisten Büroräumen auch möglich ist“.