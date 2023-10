Inflation in Berlin: So stark sind die Preise im Oktober gestiegen

Noch immer sind die Folgen der Inflation in Berlin deutlich zu spüren. Im Oktober 2023 erhöhten sich die Preise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Den zweiten Monat in Folge sind die Verbraucherpreise in Berlin deutlich weniger gestiegen. Jedoch lagen die Preise weiterhin über dem Niveau von 2020.

Wie das Statistikamt mitteilte, sind die Verbraucherpreise in Berlin im Vergleich zum September 2023 um 0,2 Prozent zurückgegangen. Besonders bei Heizöl und Kraftstoffen sind die Preisrückgänge spürbar. Nahrungsmittel und Energie ausgenommen, lag die Inflationsrate gegenüber dem Vorjahresmonat in Berlin bei 3,8 Prozent. Die Preise für Energie stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,3 Prozent.

Preise in Berlin: Dienstleistungen für Pflege teurer geworden

Überdurchschnittliche Preissteigerungen waren insbesondere für Dienstleistungen sozialer Einrichtungen zu beobachten, teilte das Statistikamt mit. Demnach sind die Preise für unter anderem Altenwohnheime sowie die häusliche Alten- und Behindertenpflege um 7,6 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Nahrungsmittelpreise um 5,9 Prozent gestiegen. Einige Nahrungsmittel sind teurer geworden, andere deutlich günstiger.

Diese Lebensmittelpreise sind überdurchschnittlich gestiegen: Brot- und Getreideerzeugnissen(11,7 Prozent), darunter Kekse (30,5 Prozent)

Zucker (30,6 Prozent)

Tomaten- oder Gewürzketchup (22,0 Prozent)

Obst (8,3 Prozent), darunter Weintrauben (29,2 Prozent), Birnen (21,7 Prozent) und Bananen (7,5 Prozent)

Tiefgefrorene Pommes frites oder Ähnliches (32,5 Prozent)