Ein Teil der Invalidenstraße in Berlin-Mitte ist seit Dienstag für einen Monat für den Autoverkehr in beide Richtungen gesperrt. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, finden auf der Strecke zwischen der Gartenstraße und Bergstraße Gleisbauarbeiten statt. Diese sollen am 17. Oktober enden. Bereits seit 7 Uhr am Dienstag ist für Autofahrer kein Durchkommen mehr möglich.

Für den Zeitraum der Sperrungen gibt es verschiedene Umfahrungsmöglichkeiten: Autofahrer können eine Umleitung über die Ackerstraße und Bernauer Straße nutzen, um die Invalidenstraße westlich der Baustelle zu erreichen. Wenn die Fahrer in die Caroline-Michaelis-Straße abbiegen und das DB-Gebäude am Nordbahnhof passieren, können sie ihren Weg gen Westen fortzusetzen.

Eine weitere Alternative ist eine weiträumige Umfahrung über die Torstraße: Die Ost-West-Achse durchkreuzt sowohl die Friedrichstraße als auch den Rosenthaler Platz. In Richtung des Hauptbahnhofs können Autofahrer ihren Weg über die Hannoversche Straße fortsetzen.